بايدن وفون دير لاين يبحثان مواصلة دعم أوكرانيا

بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، مواصلة الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا.

وجاء في بيان الأبيض يوم الخميس، أن "الرئيس بايدن ورئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين أكدا على التزامات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم كل الدعم الاقتصادي والأمني الضروري لأوكرانيا".

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وأضاف البيان أنهما بحثا كذلك "مواصلة التعاون من أجل محاسبة روسيا على عدوانها".

وبحث بايدن مع فون دير لاين كذلك أزمة تايوان، والزيارة الأخيرة لرئيسة المفوضية الأوروبية إلى الصين.

المصدر: نوفوستي