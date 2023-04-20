مجلة عسكرية: منظومات "باتريوت" عاجزة أمام الصواريخ الروسية

ذكرت مجلة Military Watch Magazine العسكرية أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" التي سلمتها واشنطن لأوكرانيا، عاجزة عن اعتراض الصواريخ الروسية، ولاسيما فرط الصوتية.

يشار إلى أن أنظمة باتريوت لم تتمكن في عام 2017 من التصدي لهجوم شنه الحوثيون بصواريخ محلية الصنع على مطار الرياض الدولي في المملكة العربية السعودية، وفي عام 2019، فشلت المنظومة في التعامل مع هجوم شنته الجماعة بالطائرات المسيرة.

وبحسب المجلة المذكورة فإن منظومة "باتريوت" ليس أمامها فرصة لاعتراض الصواريخ الروسية الحديثة، مثل "إسكندر"، القادرة على القيام بمناورات معقدة خلال جميع مراحل تحليقها.

ويذكر المقال أيضا أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية لن تكون قادرة على التعامل مع عدد من الصواريخ الروسية الأخرى، على سبيل المثال "X22".

وفي وقت سابق، أعلن النائب الأول لوزير الدفاع الأوكراني، ألكسندر بافليوك، استلام أنظمة صواريخ باتريوت المضادة للطائرات من ألمانيا والولايات المتحدة وهولندا.

وقبل ذلك، أعلنت الحكومة الألمانية وصول منظومة باتريوت مع كميات من الصواريخ إلى أوكرانيا.

المصدر: RT