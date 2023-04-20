بايدن بحث الطاقة النظيفة مع المفوضية الأوروبية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن، بحث في اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الالتزام المشترك بتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

وأشار البيت الأبيض بأن الطرفان ناقشا "زيارة فون دير لاين الأخيرة إلى بكين، والتزامهما المشترك بدعم النظام الدولي القائم على القواعد وحقوق الإنسان وممارسات التجارة العادلة".

كما أكد الطرفان مجددا "أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، والتزام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بضمان حصول أوكرانيا على المساعدة الاقتصادية والأمنية التي تحتاجها، والجهود المشتركة الجارية لتسريع الانتقال إلى اقتصاديات الطاقة النظيفة".

إقرأ المزيد

المصدر: RT