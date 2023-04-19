البيت الأبيض: بايدن لا يزال راغبا في إجراء محادثة مع شي جين بينغ

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يرغب في إجراء مكالمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ولكن حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بشأن مثل هذا الاتصال.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "نكرر من جديد أن الرئيس يرغب في الاتصال بالرئيس شي، ولكن حتى الآن لا يوجد لدي أي شيء للإعلان عنه".

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وأضافت جان بيير أن واشنطن على قناعة بضرورة الحفاظ على قنوات مفتوحة للاتصال مع بكين، وأهمية العلاقات الثنائية في ظل المنافسة الاستراتيجية بين البلدين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة أنه سيجري اتصالا بالرئيس الصيني شي جين بينغ، بما في ذلك على خلفية زيارة الرئيس الصيني لموسكو، لكن المكالمة لم تجر حتى الآن.

المصدر: نوفوستي