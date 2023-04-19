 
مباشر

البيت الأبيض: بايدن لا يزال راغبا في إجراء محادثة مع شي جين بينغ

أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن لا يزال راغبا في إجراء محادثة مع شي جين بينغ
AP Susan Walsh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v5n0

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يزال يرغب في إجراء مكالمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ولكن حتى الآن لا يوجد أي اتفاق بشأن مثل هذا الاتصال.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "نكرر من جديد أن الرئيس يرغب في الاتصال بالرئيس شي، ولكن حتى الآن لا يوجد لدي أي شيء للإعلان عنه".

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: الصين غير مهتمة برغبة بايدن في التحدث مع شي
وسائل إعلام: الصين غير مهتمة برغبة بايدن في التحدث مع شي

وأضافت جان بيير أن واشنطن على قناعة بضرورة الحفاظ على قنوات مفتوحة للاتصال مع بكين، وأهمية العلاقات الثنائية في ظل المنافسة الاستراتيجية بين البلدين.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أعلن أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة أنه سيجري اتصالا بالرئيس الصيني شي جين بينغ، بما في ذلك على خلفية زيارة الرئيس الصيني لموسكو، لكن المكالمة لم تجر حتى الآن.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا