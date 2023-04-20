لافروف يلتقي غوتيريش الاثنين المقبل

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيلتقي الاثنين المقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال نيبينزيا في تصريحاته لقناة "روسيا 24" التلفزيونية: "الوزير سيرغي لافروف سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يوم الاثنين".

وأوضح نيبينزيا في وقت سابق، أن لافروف، ومعظم أعضاء الوفد الروسي باستثناء الصحفيين تلقوا تأشيرات دخول أمريكية لزيارة مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

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المصدر: نوفوستي