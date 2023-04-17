 
مباشر

نيبينزيا: لافروف ومعظم أعضاء الوفد الروسي حصلوا على تأشيرات دخول للولايات المتحدة

أخبار العالم

نيبينزيا: لافروف ومعظم أعضاء الوفد الروسي حصلوا على تأشيرات دخول للولايات المتحدة
ria.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v562

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومعظم أعضاء الوفد الروسي باستثناء الصحفيين تلقوا تأشيرات دخول للولايات المتحدة.

 

وقال نيبينزيا: "تسلم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومعظم أعضاء الوفد الروسي باستثناء الصحفيين تأشيرات دخول للولايات المتحدة من أجل المشاركة في اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك".

وبحسب قوله، فإن معظم أعضاء الوفد حصلوا على تأشيرات، باستثناء الصحافة.

وقد أعلن نيبينزيا، في وقت سابق، أن وزير الخارجية سيرغي لافروف، سيشارك في اجتماعات سيعقدها مجلس الأمن الدولي في أبريل.

وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في أبريل، ومن المتوقع أن يرأس لافروف، اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك، يومي 24 و 25 أبريل.

إقرأ المزيد
نيبينزيا: عضوية روسيا في مجلس الأمن قانونية ومتفق عليها منذ الاتحاد السوفييتي
نيبينزيا: عضوية روسيا في مجلس الأمن قانونية ومتفق عليها منذ الاتحاد السوفييتي

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا