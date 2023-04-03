نيبينزيا: عضوية روسيا في مجلس الأمن قانونية ومتفق عليها منذ الاتحاد السوفييتي

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، بأن عضوية روسيا الدائمة في مجلس الأمن مبنية على أسس قانونية، ومتفق عليها مع الأعضاء السابقين في الاتحاد السوفيتي.

وقال المندوب الروسي: "مكان روسيا الاتحادية في مجلس الامن قانوني تماما".

وأشار نيبينزيا أيضا إلى أن هذه القضية تم حلها نتيجة اتفاق مع جميع أعضاء الاتحاد السوفياتي السابق، بما في ذلك أوكرانيا، وأن أي محاولات لمراجعة الوضع الحالي لروسيا الاتحادية هي "طريق مسدود".

يذكر أنه اعتبارا من الأول من أبريل، استلمت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر، وسيكون أحد الموضوعات الرئيسية للمناقشة في هذا الوقت هو "التعددية الفعالة"، والمخاطر في صادرات الأسلحة، والتسوية في الشرق الأوسط.

وكما هو متوقع، سيرأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجلس الأمن خلال سلسلة من الاجتماعات.

وكتب رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تعليقه على الرئاسة الروسية لمجلس الأمن الدولي، على "تويتر" أن "هذا الحدث مناسب ليوم كذبة أبريل"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي "سيقاوم أي إساءة" لروسيا التي يُزعم أنها قد تكون في مجلس الأمن الدولي أثناء رئاستها.

ومجلس الأمن هو هيكل دائم للأمم المتحدة، مكلف بالمسؤولية الرئيسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وفي الوقت الحالي يوجد 15 دولة في مجلس الأمن، خمسة أعضاء منهم دائمون و10 أعضاء مؤقتين.

والأعضاء الدائمون للمجلس هم، روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا، ويتمتعون بحق النقض "الفيتو".

ويتم انتخاب العشرة الآخرين لمدة عامين، حيث تم انتخاب البرازيل والإمارات وألبانيا وغانا والغابون لعامي 2022 و2023. واليابان والإكوادور وسويسرا وموزمبيق ومالطا لعام 2023 و2024، وتنتقل رئاسة مجلس الأمن من دولة إلى أخرى كل شهر وفقا للترتيب الأبجدي.

المصدر: نوفوستي