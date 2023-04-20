لافروف يدعو الاتحاد الأوروبي لتقديم الحبوب الأوكرانية للبلدان المحتاجة مجانا

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، دول أوروبا لشراء الحبوب الأوكرانية الرخيصة ومنحها للدول المحتاجة، بدلا من تعويض خسائر المزارعين الأوروبيين الذين يعانون إغراق السوق بها.

وقال لافروف للصحفيين: "سمعت أن المفوضية الأوروبية تنوي تعويض خسائر المزارعين الأوروبيين، وتخصص، 100 مليون يورو لهذه الغاية. ولكن، أليس من الأجدر بها أن تقوم بشراء الحبوب الأوكرانية الرخيصة بأسعار منافسة، وتقديمها مجانا للدول الفقيرة التي تحتاج إلى الغذاء".. وهذا سيمثل حلا مناسبا للجميع.

وشهدت العديد من الدول الأوروبية احتجاجات نظمها المزارعون على الخسائر التي تكبدوها بسبب بيع المنتجات الزراعية الأوكرانية بأسعار زهيدة في الأسواق الأوروبية.

ولمواجهة هذه المشكلة أعلنت المفوضية الأوروبية أنها ستخصص 100 مليون يورو لتعويض خسائر المزارعين في الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن روسيا أعلنت عن إرسال 300 ألف طن من الحبوب والأسمدة مجانا للدول المحتاجة في القارة السمراء.

المصدر: نوفوستي