إيران تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

أعلنت إيران رسميا أن الجمعة هو متمم شهر رمضان المبارك، ويوم السبت أول أيام عيد الفطر.

وأوضح مكتب المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، أن الجمعة يعد مكملا لشهر رمضان المبارك ويوم السبت أول شوال وأول أيام عيد الفطر.

وهلال شوال هو مؤشر أول يوم في شهر شوال، حيث يحتفل المسلمون بعيد الفطر، الذي يأتي كنهاية لصوم شهر رمضان.

ويتم تحري هلال شوال في الجهة الغربية من السماء في ليلة التاسع والعشرين من رمضان.

وبمناسبة العيد، وافق خامنئي على العفو أو خفض العقوبة عن أكثر من 1760 من المحكوم عليهم في المحاكم العامة والثورية، ومنظمة التعزيرات الحكومية، والمنظمة القضائية للقوات المسلحة..

وقدم رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني اجئي، طلب العفو وخفض العقوبة عن هؤلاء المحكوم عليهم والبالغ عددهم 1760 شخصا، وفقا للبند 11 من المادة 110 من الدستور.

المصدر: RT