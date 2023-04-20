الحكومة الإسبانية تبرر احتجاز مهاجرين مغاربة في حاوية بسبتة

ردت الحكومة الإسبانية على الانتقادات التي واجهتها السلطات بعد احتجاز مهاجرين مغاربة في حاوية بشاطئ تراخال في سبتة، حيث قالت إن العمل بهذا الإجراء بدأ في النصف الثاني من 2021.

وقالت الحكومة إن المهاجرين الذين يتم اعتراضهم بعد تنفيذ رحلات هجرة غير نظامية، ويودعون في هذه الحاوية في انتظار استكمال إجراءات ترحيلهم إلى المغرب وقبول الأخير استقبالهم، يكونون في مأمن من سوء الأحوال الجوية إذا لزم الأمر.

وأضافت أن هذه الحاوية تبلغ مساحتها ثمانية وعشرين مترا مكعبا، وتتوفر على الربط بالكهرباء، إلى جانب العديد من المراحيض المتاحة في الجوار للاستخدام من قبل المهاجرين المعنيين.

وفي رد على سؤال بالكونغرس الإسباني، قالت وزارة الداخلية الإسبانية إنه يتم تزويد المهاجرين بالمشرب والمأكل، وبملابس جافة، كما يخضعون لفحص طبي من طرف موظفي الصليب الأحمر، مع نقلهم إلى مستشفى سبتة الجامعي للعلاج إذا لزم الأمر.

وعن عدم توفر أسرة أو أفرشة بالحاوية المذكورة، تقول الحكومة الإسبانية إن المهاجرين المودعين بها لا يرغبون في النوم بها، بالنظر إلى قصر مدة إقامتهم داخلها، مؤكدة في السياق ذاته عدم حدوث أي حادث يهدد سلامة المهاجرين من قبل داخلها.

المصدر: "هسبريس"