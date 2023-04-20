فيلق القدس الإيراني يعلن ضبط أسلحة واعتقال مسلحين بعملية أمنية محكمة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، الكشف عن خلية مسلحة تابعة لجماعة "جيش العدل" واعتقال عدد من عناصرها جنوب شرق البلاد في محافظة سيستان وبلوجستان.

وأضاف بيان العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني أن "فيلق القدس تمكن عبر مجموعة من الإجراءات الاستخبارية والأمنية من تفكيك الخلية الإرهابية".

وأشار البيان إلى أن "القوات العسكرية ضبطت خلال العمليات 154 قطعة سلاح كان يستخدمها عناصر الخلية لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل حدود إيران".

وتابع: "شرطة الأمن العام في سيستان وبلوجستان تعرفت على عصابة تهريب أسلحة كانت تقوم بتهريب أسلحة إلى داخل البلاد وتمت العثور على 70 نوعا من الأسلحة واعتقال المهربين".

وأكد البيان أن "قوات فيلق سلمان" في هذه المحافظة تمكنت من اعتقال عنصرين من أعضاء جماعة ما يسمى "جيش العدل " الإرهابية كانوا يخططون لدخول البلاد".

المصدر: وكالة إرنا