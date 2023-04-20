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فيديو.. فوضى في السكك الحديدية في إيطاليا بعد خروج قطار عن مساره

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فيديو.. فوضى في السكك الحديدية في إيطاليا بعد خروج قطار عن مساره
Globallookpress
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واجه ركاب السكك الحديدية في إيطاليا اضطرابات كبيرة الخميس، بعد خروج عربة قطار عن مسارها في توسكانا وسط غرب البلاد، ما أدى إلى تعليق حركة القطارات بين فيرينزي كاستيلو وبولونيا.

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ولم يسفر الحادث الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس عن إصابة أحد، ومع ذلك كانت هناك أضرار كبيرة لحقت بالبنية التحتية للسكك الحديدية.

وأدى الحادث إلى إلغاء 50 رحلة بما في ذلك خدمة القطارات السريعة بين شمالي البلاد وجنوبها، فعلق الركاب في محطات القطارات.

وأفادت شركة "ترينايطاليا" للسكك الحديد في إيطاليا، عن تأخيرات في الرحلات وصلت مدتها إلى 3 ساعات، بينما تم تحويل رحلات إلى مسارات أخرى، كما علق نحو 160 راكبا في قطار إقليمي ساعات عدة إلى أن وصلت حافلات لنقلهم إلى المحطة في فلورنسا.

وعملت الفرق الفنية التابعة لوزارة النقل والبنى التحتية على إصلاح الخط المتأثر بالانحراف وإعادة الخدمات تدريجيا بحلول فترة بعد الظهر.

إلى ذلك، قالت وكالة "فرانس برس" إن "التحقيق جار بشأن أسباب خروج القطار عن سكته".

المصدر: وكالات+ أ ف ب

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