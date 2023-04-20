برلمانية ألمانية بارزة: لن تطأ قدم أي جندي أوروبي أراضي أوكرانيا

استبعدت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ (البرلمان الألماني)، ماري أغنيس ستراك زيمرمان نشر قوات أوروبية في أراضي أوكرانيا وتزويدها بطائرات حربية أوروبية الصنع.

ونقلت صحيفة "بيلد" اليوم الخميس عن ستروك زيمرمان النائبة عن الحزب الديمقراطي الحر، قولها: "لن تكون هناك قوات برية في أوكرانيا. ولن تطأ قدم أي جندي ألماني أو أوروبي التراب الأوكراني".

في الوقت نفسه، استبعدت توريد مقاتلات "تورنادو" و"يوروفايتر" إلى كييف، موضحة أن هذا يرجع إلى استحالة أن يحصل الطيارون الأوكرانيون بسرعة على المهارات اللازمة للتعامل مع هذه الطائرات.

في المقابل، اعتبرت ستروك زيمرمان أن "الأمر مختلف" مع طائرة "ميغ-29" وقالت: "تلك (المقاتلات) من المخزون السوفيتي، فيمكن استخدامها على الفور".

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في وقت سابق، صرح المستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الخارجية أنالين بيربوك مرارا بأن ألمانيا لن تزود أوكرانيا بطائرات مقاتلة.

والأسبوع الماضي، سمحت الحكومة الألمانية لبولندا بنقل طائرات مقاتلة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا حصلت عليها وارسو من مخزون جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة، ويدور الحديث عن خمس طائرات "ميغ-29".

قبل ذلك، طلبت السلطات البولندية رسميا من الحكومة الألمانية الموافقة على توريد طائرات مقاتلة من طراز "ميغ-29" إلى أوكرانيا. وفي عام 2002، باعت ألمانيا 23 طائرة "ميغ-29" إلى بولندا من مخزون جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.

المصدر: "تاس"