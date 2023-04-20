مرشح للرئاسة الأمريكية: ما الذي نسيته واشنطن في أوكرانيا؟

قال المحامي روبرت كينيدي جونيور وهو ابن شقيق الرئيس الأمريكي الخامس والثلاثين جون ف. كينيدي، إنه يتم في الولايات المتحدة التكتم على أنه لا يمكن مقاومة القوات الروسية.

وأضاف كيندي في حديث لقناة "فوكس نيوز": "يقاتل الروس بنسبة من سبعة أو ثمانية إلى واحد، ولا يمكننا التصدي لهم ومقاومتهم".

إقرأ المزيد

وأضاف كينيدي جونيور، أن النزاع في أوكرانيا يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه من وجهة نظر جيوسياسية، يسرع عملية التقارب بين روسيا والصين، وهو ما يمثل أسوأ نتيجة للولايات المتحدة.

في النهاية، طرح السياسي الأمريكي التساؤل، عما نسيته الولايات المتحدة في أوكرانيا.

ويشار إلى أن كينيدي جونيور، أعلن في وقت سابق عن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

ويعتزم الرجل الستيني التنافس على نيل بطاقة ترشيح الحزب الديمقراطي في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن، الذي لم يعلن بعد رسميا ترشحه لولاية ثانية، لكنه قال مرارا إنه ينوي الترشح.

المصدر: نوفوستي