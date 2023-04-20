وكالة إيطالية: مساعدة مالية أوروبية لتونس بانتظار اتفاقيتها مع صندوق النقد الدولي

قالت وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء إن المفوضية الأوروبية تعمل على تقديم حزمة مساعدات مالية كلية كبيرة لتونس، مكملة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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وأضافت الوكالة الإيطالية أن ذلك ورد في ورقة غير رسمية للجهاز التنفيذي الأوروبي أعدت في ضوء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين المقبل والذي سيعقد في لوكسمبورغ.

وأفادت بأنه وبانتظار اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي، تعد المفوضية من ناحية حزمة مساعدة مالية كلية.

وأوضحت نقلا عن مصادر دبلوماسية في بروكسل أنه ومن ناحية أخرى تستكشف المفوضية الأوروبية إمكانية تقديم المزيد من الدعم للموازنة بإضافة مشروعات جديدة.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية