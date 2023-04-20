واشنطن: اعتقال معارضين في تونس يشكل تصعيدا مقلقا

ندّدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان يوم الأربعاء، بتوقيفات طالت معارضين في تونس بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، واصفة الأمر بأنه "تصعيد مقلق".

وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، "أن هذه التوقيفات تتعارض جوهريا مع المبادئ التي تبنّاها التونسيون في دستور يضمن صراحة حرية الرأي والفكر والتعبير".

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ويمثل الغنوشي أمام القضاء على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.

هذا، وتم إيقاف رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، مساء الاثنين 17 أبريل 2023، إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

ويأتي إيقاف الغنوشي على خلفية تصريحات قال فيها إن "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية".

وأضاف الغنوشي في التصريح نفسه "لا تصور لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة".

وصرح بأن "الذين استقبلوا الانقلاب لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون ودعاة لحرب أهلية".

المصدر: RT + أ ف ب