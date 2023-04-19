تونس.. مصادر تنفي لـ RT إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي

تضاربت الأنباء في تونس بشأن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.

وقالت مراسلتنا في تونس إن عددا من قيادات حركة النهضة نفوا في تصريح لـ RT الأنباء المتداولة وأكدوا أن الغنوشي مازال في طور الاستنطاق.

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وكانت إذاعة "موزاييك" قد أفادت بأن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر مساء الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي.

ويمثل الغنوشي أمام القضاء على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض.

هذا، وتم إيقاف رئيس حركة "النهضة" ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، مساء الاثنين 17 أبريل 2023، إثر صدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

ويأتي إيقاف الغنوشي على خلفية تصريحات قال فيها إن "هناك إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية".

وأضاف الغنوشي في التصريح نفسه "لا تصور لتونس بدون طرف أو ذاك، تونس بدون نهضة، تونس بدون إسلام سياسي، تونس بدون يسار، أو أي مكوّن، هي مشروع لحرب أهلية، هذا إجرام في الحقيقة".

وصرح بأن "الذين استقبلوا الانقلاب لا يمكن أن يكونوا ديمقراطيين بل هم استئصاليون، بل هم إرهابيون ودعاة لحرب أهلية".

جدير بالذكر أن وزير الداخلية قرر تحجير الاجتماعات بمقرات "حركة النهضة" بكامل تراب الجمهورية ومقرات "جبهة الخلاص الوطني" بتونس الكبرى وذلك استنادا إلى القانون المتعلق بحالة الطوارئ.

المصدر: RT + "موزاييك"