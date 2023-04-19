الولايات المتحدة.. مسرّب الوثائق السرية يمثل أمام القضاء مجددا

يمثل جاك تيشيرا جندي الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس المتهم بتسريب وثائق عسكرية بالغة السرية أمام القضاء مجددا يوم الأربعاء.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن جلسة الاستماع سيتخذ خلالها قرار بشأن بقائه خلف القضبان في انتظار المحاكمة، من عدمه.

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وألقي القبض على تيشيرا، 21 عاما، في منزله بولاية ماساتشوستس، الأسبوع الماضي ووجهت إليه بموجب قانون التجسس، تهمة الاحتفاظ غير المصرح به لمعلومات ونقل معلومات سرية عن الدفاع الوطني.

وخلال أول ظهور له أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن يوم الجمعة، أمر قاض ببقائه قيد الاحتجاز حتى جلسة استماع يوم الأربعاء.

ووجهت لتيشيرا اتهامات بنشر وثائق عسكرية سرية للغاية حول حرب أوكرانيا وغيرها من قضايا الأمن القومي الكبرى في غرفة دردشة على منصة Discord، وهي منصة وسائط اجتماعية.

وأثار هذا الكشف لمعلومات استخباراتية ضجة دولية، كما أثار تساؤلات جديدة حول قدرة واشنطن على حماية أسرارها.

وقال قادة القوات الجوية، يوم الثلاثاء، إن تحقيقا يجري في كيفية وصول طيار واحد إلى مئات من الوثائق السرية للغاية ونشرها.

كما سحب سلاح الجو مهمة الاستخبارات من جناح المخابرات رقم 102 بالحرس الوطني الجوي في كيب كود، حيث خدم تيشيرا، في انتظار مزيد من المراجعة.

المصدر: أ ب