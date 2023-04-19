بعد ملك بريطانيا.. تأجيل زيارة تبون إلى فرنسا بسبب ظروف الاحتجاجات ضد قانون التقاعد

أكدت مصادر محلية، الأنباء عن إرجاء رئيس الجزائر عبد المجيد تبون زيارته المقررة إلى فرنسا مطلع الشهر المقبل إلى موعد لاحق، وذلك بسبب الاحتجاجات الرافضة لتعديل نظام التقاعد في فرنسا.

وقبل تأكيد هذه المعلومات، كانت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية قد تحدثت عن إرجاء زيارة الرئيس تبون، إذ أكدت مصادر لـ"الشروق نيوز" أن هذا التأجيل جاء بـ"اتفاق بين الطرفين"، لافتة إلى أن أسباب هذا التأجيل هي ذاتها التي كانت وراء تأجيل زيارة ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، إلى فرنسا قبل أيام، ولكن من دون أن تقدم المزيد من التوضيحات.

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هذا وتشهد فرنسا منذ أسابيع احتجاجات متواصلة من قبل فئات واسعة من المتظاهرين ضد مصادقة الرئيس الفرنسي على قانون يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، وهو القانون الذي قوبل برفض صارم من قبل النقابات الفرنسية، التي أطرت تلك الاحتجاجات، وزاد من زخمها دعم الأحزاب اليسارية لهذه الاحتجاجات.

ويوم الجمعة الفائت، شهدت عدة مدن فرنسية احتجاجات واسعة النطاق واشتباكات مع الشرطة، بعد مصادقة المجلس الدستوري على قانون إصلاح نظام التقاعد، وطلب النقابات الفرنسية عدم إصداره.

وأكد بيان النقابات الفرنسية أنه "في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب تنسيقية النقابات رسميا من الرئيس عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد".

كما تم رفض طلب الحزب اليساري، بإجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، واندلعت مسيرات وأعمال شغب في البلاد ضد هذا الإصلاح.

المصدر: الشروق أونلاين