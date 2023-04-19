The Hill: بايدن يستضيف رئيس الوزراء الإسباني في مايو

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، يوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن، سيستضيف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في البيت الأبيض يوم 12 مايو.

وقالت جان بيير: "سيستعرض الطرفان جهودنا باعتبارنا حلفاء في الناتو وشركاء مقربين لتعزيز دفاعنا الثنائي، والأمن، والازدهار الاقتصادي".

وأكدت: "سيتطرق الطرفان على وجه الخصوص، لتعزيز العلاقات الثنائية، والأزمة الأوكرانية، ومشكلة الاحتباس الحراري".

وأضافت أن اللقاء سيعقد في إطار تعميق العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وإسبانيا.

وستتولى إسبانيا منصب رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بالتناوب في يوليو، الذي يستمر حتى ديسمبر، وبينما تستعد البلاد لذلك، سيناقش بايدن وسانشيز، تغير المناخ وتوسيع التعاون مع أمريكا اللاتينية.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الإسباني، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة جفاف مستمرة، مما أثار نقاشات سياسية وتوترات إقليمية في البلاد.

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المصدر: صحيفة The Hill