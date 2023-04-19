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استقبال ماكرون بصيحات استهجان خلال أول جولة له منذ إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد (فيديو)

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استقبال ماكرون بصيحات استهجان خلال أول جولة له منذ إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد (فيديو)
AP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لصيحات استهجان في شوارع سيليستات بمنطقة الألزاس خلال أول جولة له منذ إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أنه سيستمر في التواجد على الأرض رغم "الغضب الذي يتم التعبير عنه.

وقال ماكرون "يجب الاستماع إلى الغضب، أنا لست أصمّا تجاهه".

وأضاف "هذا الغضب يتم التعبير عنه، ولم أتوقع شيئا آخر، ولكنه لن يمنعني من الاستمرار في التنقل".

المصدر: أ ف ب

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