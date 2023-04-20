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الولايات المتحدة تشكل فريق عمل خاصا للتعامل مع أزمة السودان

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الولايات المتحدة تشكل فريق عمل خاصا للتعامل مع أزمة السودان
AFP
الولايات المتحدة تشكل فريق عمل خاصا للتعامل مع أزمة السودان
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ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزارة أنشأت فريق عمل خاصا للتعامل مع الأزمة في السودان.

وقال المتحدث الذي لم تكشف الشبكة عن هويته، إن "وزارة الخارجية أنشأت فريق عمل معنيا بالنزاع العسكري في السودان للإشراف على تخطيط الوزارة وإدارتها واللوجستيات المتعلقة بالأحداث في السودان".

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ونقلت الشبكة عن مصادر قولها "إن إشعارا بشأن فرقة العمل أرسل إلى الموظفين في وزارة الخارجية الاثنين الماضي".

وكانت الخارجية الأمريكية قد حثت رعاياها للاحتماء والبقاء في أماكنهم، وكذلك فعل الدبلوماسيون الأمريكيون في الخرطوم.

وقالت السفارة الأمريكية في بيان الثلاثاء، "بسبب الوضع الأمني غير المستقر في الخرطوم وإغلاق المطار، لا توجد خطط للحكومة الأمريكية للإجلاء".

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن، قد أكد الثلاثاء تعرض قافلة دبلوماسية أمريكية لإطلاق نار في السودان من دون أن يسفر الحادث عن أي إصابات، واصفا العمل بأنه "طائش وغير مسؤول".

ودارت معارك في مختلف أنحاء السودان، وسط مخاوف من إمكانية اتساع رقعة القتال في المنطقة.

وتخللت النزاع عمليات قصف جوي ومدفعي وتبادل كثيف لإطلاق النار.

المصدر: "سي إن إن"

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