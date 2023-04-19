الرئيس الروسي يكشف عن سبب زيارته الشخصية إلى خيرسون ولوغانسك

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه ذهب شخصيا إلى المقر الرئيسي في منطقة خيرسون وجمهورية لوغانسك الشعبية، منعا لتشتيت الجيش وإبقاء الضباط بعيدا عن أماكن انتشارهم.

وأوضح بوتين في اجتماع مع الحكومة يوم الأربعاء: "ربما تعلمون أنه قبل يوم واحد فقط زرت منطقة خيرسون وجمهورية لوغانسك الشعبية".

وأضاف: "هناك الكثير من الأسئلة لن أعود إليها.. كان الغرض من الرحلة هو لقاء العسكريين الذين لم أرغب في تشتيت انتباههم لفترة طويلة وعلى مسافات بعيدة عن انتشار الوحدات التي يقودونها"، مشيرا إلى أن "الوضع يتطلب وجودهم في مكانهم مع القوات".

وزار بوتين يوم الاثنين الماضي، مقر قيادة مجموعة "دنيبر" للقوات في محور خيرسون ومقر قوات الحرس الوطني "فوستوك" في جمهورية لوغانسك الشعبية.

واستمع إلى تقارير القادة العسكريين حول الوضع في محاور خيرسون وزابوروجيه ولوغانسك.

وهنأ الرئيس الروسي خلال تفقده مقري قوات الإنزال الجوي "دنيبر"، والحرس الوطني "فوستوك"، القوات الروسية بعيد الفصح، وأهدى لهم نسخة من أيقونة تاريخية تعود لـ "أحد أبرز وزراء الدفاع في الإمبراطورية الروسية".

المصدر: تاس