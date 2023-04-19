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بعد فتح تحقيق حوله.. سوناك يكشف بياناته المالية

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بعد فتح تحقيق حوله.. سوناك يكشف بياناته المالية
AFP
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نشر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قائمة بياناته المالية بعد أن بدأ المفوض البرلماني للمعايير تحقيقا في تصريحاته.

ونشر مكتب مجلس الوزراء أحدث "قائمة بمصالح الوزراء" والتي توضح عضوية سوناك والمصالح ذات الصلة لأفراد أسرته المقربين.

وتنص على أن: "زوجة رئيس الوزراء مستثمرة في رأس المال. وهي تمتلك شركة استثمار رأس مال  Catamaran Ventures UK Limited، وعددا من الأسهم".

وفي بداية هذا الأسبوع، فتح المفوض البرلماني للمعايير تحقيقا مع سوناك بشأن فشل محتمل في الإعلان عن تضارب المصالح.

ويتعلق التحقيق بأسهم أكشاتا مورتي، زوجة سوناك، التي تمتلكها في شركة "كورو كيدز"، واستفادتها من تغييرات السياسة في الميزانية.

المصدر: "التلغراف"

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