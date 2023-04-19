الولايات المتحدة.. قطار يحمل مواد حمضية يخرج عن مساره

خرج قطار مليء بحمض الكبريتيك عن مساره في ولاية إلينوي الأمريكية، بحسب ما أفادت صحيفة محلية.

وذكرت صحيفة the edwardsville intelligencer المحلية أنه لم يكن هناك أي تسرب ناتج عن خروج 3 عربات في القطار عن مسارها، مؤكدة أن هذه العربات لم تنقلب وبقيت على المسار، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وبينت أن العربات الثلاث جزء من قطار متجه شمالا يحمل أكثر من 20 عربة محملة بحمض الكبريتيك.

يذكر أن هذا الحادث هو ليس الأول من نوعه، ففي يونيو 2021، انحرفت 4 عربات تحمل حمض الكبريتيك عن مسارها، وتم فرض مراقبة على جودة الهواء لأيام عدة.

المصدر: the edwardsville intelligencer