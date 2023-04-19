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رسميا.. أول دولة تعلن السبت موعدا لعيد الفطر

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رسميا.. أول دولة تعلن السبت موعدا لعيد الفطر
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ذكر مجلس الفلك الدولي أن أستراليا حددت السبت أول أيام عيد الفطر وفق ما توصلت إليه الحسابات الفلكية لديها.

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مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر
مركز الفلك الدولي يحدد أول أيام عيد الفطر

وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي، اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن يوم السبت المقبل الموافق 22 أبريل، هو يوم عيد الفطر في أستراليا.

وأوضح المجلس أن ذلك "نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس". 

المصدر: RT

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