رسميا.. أول دولة تعلن السبت موعدا لعيد الفطر
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ذكر مجلس الفلك الدولي أن أستراليا حددت السبت أول أيام عيد الفطر وفق ما توصلت إليه الحسابات الفلكية لديها.
وأعلن مجلس الإفتاء الأسترالي، اليوم الأربعاء، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن يوم السبت المقبل الموافق 22 أبريل، هو يوم عيد الفطر في أستراليا.
وأوضح المجلس أن ذلك "نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس".
عاجل: مجلس الإفتاء الأسترالي يعلن أن يوم السبت هو يوم عيد الفطر في أستراليا نظرا لتأكيد الحسابات الفلكية عدم إمكانية رؤية الهلال مساء يوم الخميس، وذلك كما ورد في نص البيان. pic.twitter.com/UO0Du5QuaE— مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 18, 2023
المصدر: RT