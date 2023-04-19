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أكبر حصيلة منذ 2002.. مصرع 29 شخصا جراء حريق في مستشفى صيني والمرضى يقفزون من النوافذ (فيديو)

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أكبر حصيلة منذ 2002.. مصرع 29 شخصا جراء حريق في مستشفى صيني والمرضى يقفزون من النوافذ (فيديو)
مقتل 29 شخصا جراء حريق في مستشفى صيني
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أسفر حريق في مستشفى صيني عن مصرع 29 شخصا، حسب أرقام جديدة أعلنها في مؤتمر صحفي لي زونغرونغ مساعد رئيس بلدية فينغتاي في بكين، حيث يقع المركز الطبي.

وأعلنت الشرطة الصينية، اليوم الأربعاء، عن توقيف 12 شخصا في بكين غداة الحريق.

وقال سون هاي تاو من إدارة السلامة العامة، إن بين الموقوفين مدير المؤسسة وموظفي الشركة المسؤولين عن أعمال تجديد فيها.

وتسبب الحادث بتسجيل أكبر حصيلة لقتلى في حريق بالعاصمة بكين منذ 2002.

المصدر: أ ف ب

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