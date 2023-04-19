أكبر حصيلة منذ 2002.. مصرع 29 شخصا جراء حريق في مستشفى صيني والمرضى يقفزون من النوافذ (فيديو)

أسفر حريق في مستشفى صيني عن مصرع 29 شخصا، حسب أرقام جديدة أعلنها في مؤتمر صحفي لي زونغرونغ مساعد رئيس بلدية فينغتاي في بكين، حيث يقع المركز الطبي.

وأعلنت الشرطة الصينية، اليوم الأربعاء، عن توقيف 12 شخصا في بكين غداة الحريق.

At least 21 people died after a fire erupted in a Beijing hospital on Tuesday. Patients trapped inside were forced to balance on air-conditioning units, awaiting rescue, while at least one jumped to a roof below to escape the flames and smoke. https://t.co/0HbZOspOKipic.twitter.com/lAkhREA1qO — The New York Times (@nytimes) April 18, 2023

وقال سون هاي تاو من إدارة السلامة العامة، إن بين الموقوفين مدير المؤسسة وموظفي الشركة المسؤولين عن أعمال تجديد فيها.

WATCH: Patients use bed sheets to escape Beijing hospital fire. At least 21 dead pic.twitter.com/mpSkr6rG0T — BNO News Live (@BNODesk) April 18, 2023

وتسبب الحادث بتسجيل أكبر حصيلة لقتلى في حريق بالعاصمة بكين منذ 2002.

المصدر: أ ف ب