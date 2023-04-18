ممثل الصين الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية يؤكد تعزيز العلاقة بين القوات المسلحة الصينية والروسية

قال ممثل الصين الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية، ليو شياو مينغ، إن روسيا والصين تعتزمان تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة للبلدين.

كما ذكر ممثل الصين الخاص، بأن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، وصل إلى روسيا في زيارة رسمية بدعوة من وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

وأشار ليو شياو مينغ: "وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو بزيارته إلى موسكو على وجه التحديد لتعزيز العلاقة بين القوات المسلحة لبلدينا، لأننا نعلم أن العلاقة بين القوات المسلحة الصينية والروسية هي عنصر مهم في العلاقات بين البلدين من الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي، في العصر الجديد".

وصرح وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، في لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن التعاون بين موسكو وبكين يتطور على جميع المستويات، وسيستمر العمل لصالح ازدهار العالم كله.

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن التعاون والتنسيق بين روسيا والصين له تأثير على استقرار الوضع في العالم ويساعد على تقليل التوترات واحتمالات نشوب الصراعات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الوفدين العسكريين الروسي والصيني وقعا مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العسكرية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وأكاديمية الدفاع الوطني لجيش التحرير الشعبي الصيني.

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المصدر: تاس