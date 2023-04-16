وزير الدفاع الصيني يكشف سبب اختياره روسيا في زيارته الخارجية الأولى

صرح وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو، في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن التعاون بين موسكو وبكين يتطور على جميع المستويات، وسيستمر العمل لصالح ازدهار العالم كله.

وأشار وزير الدفاع الصيني، إلى أنه اختار روسيا على وجه التحديد في الزيارة الأولى للتأكيد على الطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "بعد أن توليت منصب وزير الدفاع في جمهورية الصين الشعبية، كانت هذه أول زيارة خارجية لي، اخترت روسيا على وجه التحديد لهذا الغرض من أجل التأكيد على الطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا الثنائية".

وأكد وزير الدفاع الصيني خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، أن بلاده مستعدة لمواصلة التعاون مع موسكو من أجل ازدهار العالم بأسره.

وقال لي شانغ فو: "نحن نقف كتفا بكتف ونعمل على تحسين رفاهية شعوبنا. مع الأخذ في الاعتبار أن الانتعاش الاقتصادي بطيء للغاية. العالم مضطرب للغاية والسلام والعلاقات السلمية بين الدول مطلوبة بشدة.. التعاون (مع روسيا) يتطور على جميع المستويات وسنواصل هذا التعاون من أجل التنمية والازدهار في العالم بأسره".

وبدأ بوتين الاجتماع بذكر الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ لروسيا، وتحدث عن التعاون بين البلدين، وفي نهاية المحادثة طلب من لي شانغ فو نقل أطيب تمنياته إلى الرئيس الصيني.

وقال بوتين: "لقد وصلت إلى روسيا بعد زيارة إلى بلادنا قام بها صديقنا العظيم، رئيس جمهورية الصين الشعبية الرفيق شي جين بينغ".

وأضاف الرئيس الروسي: "أود أن أؤكد مرة أخرى أن الزيارة كانت مثمرة للغاية. بالطبع، تطرقنا أيضا إلى التعاون بين الإدارات العسكرية".

وقال بوتين خلال اللقاء مع الوزير: "هناك تطور جيد في جميع الاتجاهات، بما في ذلك داخل الإدارات العسكرية"، وأضاف الرئيس الروسي، أن التعاون العسكري يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماع عمل مع عضو مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية وزير الدفاع لي شانغ فو.

المصدر: نوفوستي