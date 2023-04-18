لافروف: روسيا وفنزويلا تتفقان على زيادة حجم التعاون في مجال التكنولوجيا

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء، أن روسيا وفنزويلا اتفقتا على زيادة التعاون في مجال التقنيات والتكنولوجيا الجديدة وإنتاج النفط وتطوير حقول الغاز.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو: "لدينا العديد من المشاريع في مجال إنتاج النفط، وتطوير حقول الغاز، والزراعة، والطب والأدوية، والاتصالات، والفضاء، والتقنيات والتكنولوجيا الجديدة - في كل هذه المجالات سنزيد حجم التعاون ووتيرته وسنواصل استخدام الآليات بقوة لهذا الغرض، بما في ذلك تفعيل لجنة حكومية دولية رفيعة المستوى".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الروسية، أن الطرفين اتفقا على إجراءات عملية لتوسيع التعاون التجاري والاستثماري، والاتصالات بين دوائر الأعمال، مع مراعاة الواقع الحالي.

وشدد لافروف على أن العلاقات بين موسكو وكراكاس صمدت أمام اختبار الزمن ولا تخضع للتغيرات والتقلبات.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية التي بدأت في يوم الاثنين من البرازيل.

المصدر: نوفوستي