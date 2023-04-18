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المرشد الإيراني علي خامنئي يعلق على دعوة روحاني لإجراء استفتاءات عامة في البلاد

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المرشد الإيراني علي خامنئي يعلق على دعوة روحاني لإجراء استفتاءات عامة في البلاد
AFP
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علق المرشد الإيراني علي خامنئي على دعوة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني لإجراء استفتاءات عامة في البلاد لحسم القضايا المعقدة في سياسات إيران الخارجية والداخلية.

وقال خامنئي في تعليقه: "أحد الأخوة طالب بإجراء استفتاء شعبي عام .. في أي مكان في العالم يجرون هكذا استفتاءات؟"

وأضاف خامنئي: "هل يمكن اجراء استفتاء عام على كل القضايا؟! وهل بامكان كل الناس تحليل كل الملفات؟ ماهذا الكلام؟ حسم قضية واحدة فقط في بعض الأحيان تستغرق ستة أشهر".

المصدر: RT

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