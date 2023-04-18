المرشد الإيراني علي خامنئي يعلق على دعوة روحاني لإجراء استفتاءات عامة في البلاد

علق المرشد الإيراني علي خامنئي على دعوة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني لإجراء استفتاءات عامة في البلاد لحسم القضايا المعقدة في سياسات إيران الخارجية والداخلية.

وقال خامنئي في تعليقه: "أحد الأخوة طالب بإجراء استفتاء شعبي عام .. في أي مكان في العالم يجرون هكذا استفتاءات؟"

وأضاف خامنئي: "هل يمكن اجراء استفتاء عام على كل القضايا؟! وهل بامكان كل الناس تحليل كل الملفات؟ ماهذا الكلام؟ حسم قضية واحدة فقط في بعض الأحيان تستغرق ستة أشهر".

المصدر: RT