خامنئي يرصد 15 مليار ريال لإطلاق سراح السجناء المعسرين

خصص المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، 15 مليار ريال، لمساعدة السجناء المدانين وغير القادرين على دفع الدية.

وجاءت هذه الخطوة على أعتاب المهرجان الـ 36 للجنة الدية بالبلاد، الخاص بدعم إطلاق سراح السجناء المدينين ماليا والسجناء غير القادرين على دفع الدية التي بذمتهم جراء حوادث في المصانع وحوادث مرورية، خصص مبلغ 15 مليار ريال لهذا العمل الخيري.

ويقام هذا المهرجان سنويا، خلال شهر رمضان المبارك، بجهود اللجنة الشعبية لمتابعة شؤون الدية ومساعدة السجناء المحتاجين، بحضور جمع من المسؤولين والمحسنين الخيرين في طهران والمدن المختلفة بالبلاد.

ومنذ بداية إنشاء لجنة الدية ومع تقديم الدعم المعنوي لأنشطة هذه اللجنة الشعبية، قدم الخامنئي 158 مليار ريال، الأمر الذي وفر الأرضية لإطلاق سراح ما يقرب من 2000 من السجناء المعسرين الذين تتوفر لديهم الشروط اللازمة.

وخلال زياراته للمحافظات، حظي السجناء المدانون بجرائم غير عمدية باهتمامه ورعايته، فعلى سبيل المثال تبرع بمساعدة قدرها 50 مليار ريال في زيارته إلى كرمانشاه، لاطلاق سراح 240 سجينا وتبرع بـ 10 مليارات ريال خلال زيارته إلى بجنورد لإطلاق سراح 125 سجينا مدانا بجرائم غير عمدية.

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المصدر: وكالة أنباء فارس