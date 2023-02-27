إيران: أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني ضد بلادنا ستدفع الثمن

قال مسؤول عسكري إيراني إن أي دولة تتعاون مع "الكيان الصهيوني" لتهديد الأمن القومي لبلاده "ستدفع ثمن أفعالها".

قال قائد مقر "خاتم الأنبياء" اللواء غلام علي رشيد، إن "أي أعمال تهديد من قبل الكيان الصهيوني ضد المصالح والأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية تجري بناء على معلومات وتنسيق ودعم من أميركا".

وفي كلمة أمام عدد من قادة الجيش والحرس الثوري في المقر المشترك للدفاع الجوي، حذر رشيد "الأميركيين من أن أي دعم لأعمال الكيان الصهيوني ضد إيران سيعرض حياة الجنود الأميركيين في المنطقة للخطر".

وأضاف أن "أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني لتهديد الأمن القومي الإيراني ستدفع ثمن أفعالها، وستقوم قواتنا المسلحة المقتدرة بمهاجمة واستهداف مبدأ العدوان وجميع المراكز والقواعد المنسقة والمتعاونة في المسار والأجواء المستخدمة للعبور".

المصدر: وكالة أنباء "فارس"