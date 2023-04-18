بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يقتحم مخيم جنين
AFP
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أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن الجيش ينفذ عملية أمنية في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة.
وذكرت تقارير إعلامية عبرية أن "وحدة من القوات الخاصة تقوم بمداهمة في محاولة لاعتقال مطلوبين فلسطينيين يخططان لشن هجوم وهناك تبادل لإطلاق النار مع مسلحين".
بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي.
🚨Breaking news: Israeli forces operating in Jenin RC— Younis | يونس (@ytirawi) April 18, 2023
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المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"