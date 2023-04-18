مدفيديف يعلق على تجنب إشارة بلينكن إلى مرتكب جريمة هيروشيما وناغازاكي

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تجنب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإشارة إلى من ألقى القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي.

جاء ذلك في منشور لمدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب:

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دعا وزراء خارجية مجموعة الدول السبع روسيا إلى إعادة التأكيد على عدم جواز شن حرب نووية. ونطق هذا الكائن الغريب بلينكن بدرّة القول إن تدمير هيروشيما وناغازاكي دليل على معاناة إنسانية لا حصر لها، دون أن يذكر أن بلاده هي من ارتكب هذه الجريمة.

ها هي المخلوقات الكاذبة، التي تستخدم الأسلحة النووية، إلا أنهم لا يتوبون. هم منافقون إلى ما لا نهاية، يكذبون على أنفسهم وعلى الآخرين، لكنهم، في الوقت نفسه يقولون إن بلادنا (روسيا) هي من ينشر "معلومات كاذبة" عن أوكرانيا.

إنهم يطالبون روسيا بمنحهم بعض الضمانات بشأن الأسلحة النووية، لكنهم في الواقع يشيرون إلى نزاع نووي مستقبلي بين بلدنا وحلف "الناتو".

وكل هذا يحدث في اليابان، حيث مات الآلاف من جراء القصف النووي، حيث تبصق قيادات الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي على قبور المواطنين الذين قتلوا على يد الأمريكيين.

أي عار هذا!

المصدر: تليغرام