إيران.. استعراض عسكري بمناسبة "يوم الجيش الإيراني" (فيديو)

انطلق اليوم الثلاثاء، الـ 18 من أبريل، الاستعراض العسكري السنوي، للجيش الإیراني، احتفاء بيوم "الجيش الإيراني"، وبطولاته وإنجازاته.

وحضر مراسم الاستعراض الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكبار قادة القوات المسلحة الإيرانية.

وتشارك في الاستعراض الوحدات القتالية والمدرعات التابعة للقوات البرية للجيش، ومقاتلات القوة الجوية وأسلحة وأنظمة دفاع القوة الجوية والمعدات البحرية المحمولة.

كما سيتم عرض جزء من الإنجازات والمعدات الصاروخية والجوية والبحرية والبرية والمسيرات الإيرانية.

المصدر: RT