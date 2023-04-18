موسكو تعلن استئناف عمليات تفتيش السفن بموجب صفقة الحبوب بعد عودة كييف للامتثال للقواعد

صرح مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيتر إيليشيف، بأن عمليات التفتيش على السفن بموجب صفقة الحبوب، قد استؤنفت بعد عودة كييف للامتثال للقواعد.

وقال إليتشيف: "انتهك الأوكرانيون بأنفسهم القواعد والإجراءات. أصرينا على تنفيذها كما هي مدونة. ولكن عندما أدرك الأوكرانيون أن الأمور لن تمر بوقاحة، عادوا الآن مجددا للالتزام بها".

إقرأ المزيد

وأضاف مدير إدارة المنظمات الدولية، أن عمليات تفتيش السفن توقفت لمدة يوم واحد فقط، "حاليا عمليات التفتيش جارية كما هو مكتوب في معايير الإجراءات".

ويشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وتصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتولى مركز التنسيق المشترك في اسطنبول تنسيق حركة السفن.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر، إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.

وفي وقت سابق، مددت روسيا مبادرة حبوب البحر الأسود لمدة 60 يوما، حتى 18 مايو، وأشار الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالته إلى نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إلى أن "نظر الجانب الروسي في تمديد إضافي لمبادرة حبوب البحر الأسود بعد الموعد المحدد سيكون ممكنا فقط اعتمادا على تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المساعدة والتسهيل في تصدير الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".

المصدر: نوفوستي