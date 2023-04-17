وزير الدفاع التركي يبحث "صفقة الحبوب" مع نائب رئيس الوزراء الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أن نائب رئيس الوزراء الأوكراني ألكسندر كوبراكوف، سيزور تركيا يوم غد الثلاثاء، حيث سيتم بحث "صفقة الحبوب"، مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، إن آفاق صفقة الحبوب ليست مبشرة للغاية، والوضع مع تنفيذ شروط الجزء الثاني من الاتفاقات لا يميل إلى التحسن.

وأرسل مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق، رسائل إلى الدول المشاركة في صفقة الحبوب، أعرب فيها عن قلقه إزاء التراجع الأخير في هذه الاتفاقية.

وقالت الوزارة التركية: "بدعوة من وزير الدفاع الوطني خلوصي أكار، سيزور نائب رئيس الوزراء الأوكراني لإعادة الإعمار والبنية التحتية ألكسندر كوبراكوف، تركيا يوم غد الثلاثاء. وسيجتمع الوزير أكار والوزير كوبراكوف في مدينة قيصرية".

وسيناقش الاجتماع القضايا الثنائية، ولا سيما مبادرة الحبوب التي تم إنشاؤها مع الأخذ في الاعتبار مبادرات تركيا.

ويشمل اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وتصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويتولى مركز التنسيق المشترك في اسطنبول تنسيق حركة السفن.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر، إلى أن الغرب يصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دوله وليس إلى الدول المحتاجة في إفريقيا.

وفي وقت سابق، مددت روسيا مبادرة حبوب البحر الأسود لمدة 60 يوما، حتى 18 مايو، وأشار الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في رسالته إلى نائب الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، إلى أن "نظر الجانب الروسي في تمديد إضافي لمبادرة حبوب البحر الأسود بعد الموعد المحدد سيكون ممكنا فقط اعتمادا على تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المساعدة والتسهيل في تصدير الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".

المصدر: نوفوستي