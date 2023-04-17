نتنياهو: نسعى بحزم لمنع أي اتفاق نووي مع إيران

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على أن بلاده ستواصل "معركتها" لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية.

وصرح بذلك خلال مراسم تذكارية لضحايا المحرقة.

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة لبرلين، قال نتنياهو إنه منذ ألمانيا النازية "تغير العالم، لكن الدعوات إلى إبادتنا لم تتوقف، واليوم يطلقها النظام في طهران".

وأضاف في كلمة عشية ذكرى المحرقة "نكافح بحزم ضد أي اتفاق نووي مع إيران يمهد لها الطريق لحيازة أسلحة نووية".

ووصلت المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق التاريخي المبرم في العام 2015 بين طهران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، والمعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة، إلى طريق مسدود وهي متوقفة منذ العام الماضي.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في العام 2018 في عهد الرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات على إيران، ما دفع طهران إلى التراجع تدريجا عن التزاماتها.

وأشار تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير، بأنها اكتشفت جزئيات من اليورانيوم المخصب بنسبة 83.7%‎، أي أقل بقليل من 90%‎ اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، في مصنع فوردو على مسافة مئة كيلومتر جنوب العاصمة طهران.

ونفت إيران أن تكون تسعى لحيازة أسلحة ذرية، مشددة على أنها لم تحاول يوما تخصيب اليورانيوم بنسبة تتخطى 60%‎.

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المصدر: وكالات