طهران: الحكم الصادر على خلفية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عام 2020 يتوافق مع الاتفاقيات الدولية

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن الحكم الصادر في حادثة إسقاط طائرة أوكرانية قرب طهران يناير 2020 يتوافق مع الاتفاقيات الدولية ويمثل أقسى أنواع العقوبات القانونية الممكنة.

وقال المتحدث ناصر كنعاني: "تم اصدار الحكم القضائي بهذا الخصوص.. وقعت هذه الحادثة المؤلمة في إيران ونعرب من جديد عن تضامننا مع عوائل الضحايا.. وإيران قامت بالتزاماتها في إطار القوانين والأعراف الدولية والداخلية وتم تشكيل محكمة خاصة بهذا الخصوص في المحكمة العسكرية بطهران ووفق التحقيقات المفصلة التي تمت والتقارير القضائية والعسكرية والطب الشرعي وآراء الوفود الفنية وتصريحات المتهمين وأسر الضحايا قامت المحكمة بإصدار قرارها بعد 20 جلسة و3 سنوات من السير القضائي".

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وتابع قائلا: "55 من أصحاب الشكوى حضروا جلسات المحكمة و20 محامي قاموا بالدفاع عن طرف الادعاء".

وأكد كنعاني أن الحكم الصادر يتوافق مع الاتفاقيات الدولية والحكم الصادر يمثل أقسى أنواع العقوبات القانونية الممكنة.

ولفت كنعاني إلى أن "إيران عملت بمسؤولية وبذلت جهودا في هذا الاطار.. لكن الأحكام أولية ويمكن للجانبين الاحتجاج عليها والملف ما زال مفتوحا والمحكمة سوف تنظر في طلبات المدعى عليهم وطرف الادعاء وهناك تعويضات مالية تم تخصيصها ومستعدون لدفعها لأسر الضحايا".

المصدر: RT