روسيا تسلم 184 طنا من المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال بتركيا

أعلنت السلطات التركية، أن سفينة شحن روسية تنقل أكثر من 180 طنا من المساعدات الإنسانية إلى تركيا لضحايا الزلازل المدمرة التي وقعت في فبراير الماضي.

وقالت وكالة "الأناضول" عن السلطات قولها: "رست سفينة حاويات Evrim Group محملة بـ 184 طنا من المساعدات الإنسانية من روسيا الاتحادية في ميناء أونيي على ساحل البحر الأسود بتركيا.. وقامت السفينة التي وصلت من مدينة سوتشي الروسية بتسليم مواد غذائية لضحايا زلزال فبراير عبر مراكز في منطقة الزلزال بكهرمان مرعش".

وذكر التقرير أنه تم إرسال المساعدات الإنسانية تحت إشراف إدارة الطوارئ التركية إلى منطقة الكارثة.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزالان عنيفان مدينة كهرمان مرعش بقوة بلغت 7.8 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه غرب مدينة غازي عنتاب، وامتد أثره إلى سوريا أيضا.

وبلغ عدد ضحايا هذين الزلزالين في تركيا وسوريا أكثر من 51 ألف قتيل و120 ألف مصاب، وخلفا أضرارا مادية جسيمة في كلا البلدين.

المصدر: نوفوستي + RT