نشطاء بيئيون يسكبون الطلاء أمام مكتب رئيس الوزراء الكندي في أوتاوا (فيديو)

قام نشطاء بيئيون، بسكب الطلاء على عتبة مكتب رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في العاصمة أوتاوا، احتجاجا على استخدام الوقود الأحفوري.

وأظهر مقطع فيديو متداول، قيام ناشطة بيئية، بسكب طلاء وردي على باب مكتب رئيس الوزراء الكندي ترودو، والمجلس الخاص في شارع ويلينغتون، أمس السبت.

وقامت الشرطة الكندية باعتقال الناشطين المشاركين في هذه العملية.

وتجمع المتظاهرون الذين يطلقون على أنفسهم On2Ottawa أمام المبنى الذي يضم مكتب رئيس الوزراء الكندي، للفت الانتباه إلى مخاوفهم البيئية.

ووفقا لوسائل الإعلام الكندية، قالت المجموعة إنها تعتزم المطالبة بتشكيل "مجلس للمواطنين" لبحث ومعالجة الحاجة الماسة للعمل المناخي.

وأضاف منظمو المجموعة، أنهم يعتزمون عقد مسيرات، أمام مبنى البرلمان في الأيام القليلة المقبلة، واستضافة الإعلام لتسليط الضوء على قضية العمل المناخي.

المصدر: o.canada.com