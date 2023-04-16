سياسيون أمريكيون يشككون في إمكانية نجاح الهجوم المضاد المرتقب للقوات الأوكرانية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" في مقال نشرته، بأن السياسيين الأمريكيين يشككون في إمكانية نجاح الهجوم المضاد المرتقب للقوات الأوكرانية، بسبب افتقارهم للتدريب المناسب، ونقص الأسلحة.

وأوضح المقال، أن المسؤولين الأمريكيين، يدركون حجم العقبات التي تقف أمام تنفيذ القوات الأوكرانية، لمخطط حكومتهم الطموح.

وأشار المقال، إلى أنه وفقا لوثائق البنتاغون المسربة، فقد خلص محللو الاستخبارات الأمريكية قبل شهرين، إلى أن الصراع في أوكرانيا تحول إلى معركة استنزاف، وأنه يتجه نحو طريق مسدود.

ونوه المقال، بأن المسؤولين الأمريكيين، لا زالوا ملتزمين بتقييم شهر فبراير، والذي يفيد بأن افتقار القوات الأوكرانية للتدريبات، وشح الأسلحة والذخائر، سيبطئ من تقدمها في ساحة المعركة، ويفاقم حجم خسائرها.

وخلص المقال، إلى أن "النتيجة المرجحة للهجوم المضاد، ستكون احتلال عدد صغير من الأراضي، لا غير".

المصدر: نوفوستي