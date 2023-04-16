قديروف يدعو المقاتلين الشيشان المفرج عنهم من الأسر إلى العودة للقتال في الصفوف الأمامية

دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية المقاتلين الشيشان الذين تم الإفراج عنهم من الأسر إلى العودة للخطوط الأمامية لمواصلة القتال.

وقال قديروف في بيان نشره في قناته على "تيليغرام": "أعتقد أن الجندي الشيشاني يجب ألا يكون لديه أي سبب للسقوط في الأسر، قد تكون الأعذار مختلفة، ولكن مهما كان الأمر، يجب على الجندي أن يثبت أنه ليس لديه خيار آخر، ويحتاج إلى إثبات ذلك بالعودة إلى الخطوط الأمامية".

وحث المقاتلين على إثبات أنهم لم يتجنبوا القتال ولم يبحثوا عن فرصة لإلقاء أسلحتهم والهروب من الرصاص.

وأضاف: "قبل ساعة من أسرهم، تواصلوا عبر الراديو وأفادوا بأن الذخيرة كانت تنفد. لكن يجب على كل محارب ألا يطلق النار بشكل عشوائي، بل يجب أن يفكر في كل طلقة، ويعتني بكل رصاصة".

تجدر الإشارة إلى أن 5 جنود شيشانيين من فوج "سيفر-أخمات" التابع لوزارة الدفاع الروسية، تم إطلاق سراحهم من الأسر في 15 أبريل في صفقة تبادل للأسرى.

المصدر: RT