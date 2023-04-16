الولايات المتحدة والسعودية والإمارات تدعو لوقف العنف في السودان

دعا وزير الخارجية الأمريكي إنتوني بلينكن والسعودي فيصل بن فرحان والإماراتي عبد الله بن زيد آل نهيان طرفي النزاع بالسودان إلى وقف الأعمال القتالية بدون شروط مسبقة.

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وجاء في بيان صادر عن الوزراء الثلاثة في أعقاب مكالمة هاتفية نشرته وزارة الخارجية الأمريكية: "اتفقنا على أنه يجب عن الطرفين وقف الأعمال القتالية بسرعة وبدون أي شروط مسبقة. وأدعو الجنرال عبد الفتاح البرهان والجنرال محمد دقلو بإلحاح إلى اتخاذ إجراءات نشيطة بهدف تخفيف حدة التوتر وضمان أمن جميع السكان المدنيين".

وأضاف البيان أن عودة الطرفين إلى إجراء المفاوضات تعد مخرجا وحيدا من الوضع القائم.

كما أشار إلى أن السلطات الأمريكية لا تزال على اتصال مع سفارتها في الخرطوم وتتحمل كل المسؤولية عن سلامة موظفيها.

وصباح أمس السبت اندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم اشتباكات عنيفة بين قوات الرد السريع والجيش النظامي. ثم انتقلت المعارك إلى مناطق سودانية أخرى. ونقلت وكالة "رويترز" عن لجنة الأطباء المركزية بالسودان أن الاشتباكات قد أسفرت عن مقتل 56 شخصا وإصابة 596.

المصدر: نوفوستي