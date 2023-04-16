مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف النزاع في السودان لوقف فوري لإطلاق النار

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، أطراف النزاع في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وجاء في البيان أن "أعضاء مجلس الأمن طالبوا الأطراف بوقف الأعمال القتالية على الفور وإعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان".

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، كما أعربوا عن أسفهم لمقتل وإصابة أشخاص بمن فيهم مدنيون.

وتسببت الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، التي اندلعت أمس السبت ولا تزال متواصلة، في مقتل 56 شخصا وإصابة حوالي 600 آخرين.

المصدر: وكالات