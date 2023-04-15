الشرطة الإيرانية تعلن بدء تنفيذ "خطة تصد" جديدة لخلع الحجاب

بدأت الشرطة الايرانية تنفيذ خطة جديدة للتعامل مع عدم الالتزام وخلع الحجاب في الأماكن العامة والمحال التجارية والسيارات، وسيتم تنفيذ الخطة في جميع أنحاء البلاد ابتداء من يوم السبت.

ووفقا لإعلان قيادة قوات الأمن الداخلي الإيراني، "من المقرر أن يتم تنفيذ الخطة باستخدام تقنيات ومعدات متقدمة وكاميرات مراقبة دقيقة جدا.

وأكد العميد في الشرطة الإيرانية، رادان: "كاميرات المراقبة التي ترصد التجاوزات المتعلقة بالحجاب وعدم الالتزام به، ليست معرضة لأي أخطاء، ولكن إذا قامت أي سيدة بالاحتجاج على الرسالة النصية المرسلة إليها بخصوص انتهاكها قوانين الحجاب، فسيتم قبول احتجاجها لأول مرة دون دراسة الموضوع".

هذا وأعلن قائد شرطة الأمن العام في قوات الأمن الداخلي أن خلع الحجاب يعتبر جريمة يتم التصدي لها وفق القانون الإيراني.

وقال العميد شهرستاني: "وفقا للقوانين المعتمدة يعتبر خلع الحجاب جريمة.. وتتعامل الشرطة مع أي تصرف مناقض للأعراف الاجتماعية في إطار القانون.. هناك اتفاق على احترام القانون وتطبيقه في بهذا الشأن".

وأضاف: "المجتمع يحترم من يطبق القانون، وفي حال انتهاكه يكون الشخص مسؤول عن أفعاله ويجب أن يحاسب على سلوكه".

وبحسب خطة الشرطة الإيرانية، "سيتم تحذير أصحاب المحال التجارية التي يقوم المسؤولون عنها بخلع الحجاب في محيط المحل التجاري، وتكرار المخالفة سيؤدي لإغلاق المحل".

المصدر: وكالات