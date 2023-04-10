القضاء الإيراني: لن نسمح بانتهاك قانون الحجاب وسنقدم كل الدعم المطلوب للشرطة

شددت السلطة القضائية في إيران على أنها لن تسمح بانتهاك قانون الحجاب في البلاد، وستقدم الدعم اللازم للشرطة والأجهزة المعنية لحماية هذا القانون.

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وقال رئيس السلطة القضائية محسن إيجئي: "يجب على الجميع أن يعتبروا أنفسهم ملزمين باتباع القانون في قضية السياسات الثقافية والحجاب".

وأضاف "لن نسمح بانتهاك القانون المتعلق بالحجاب وسنقدم كل الدعم المطلوب للشرطة وقوات الأمن للتعرف على الجماعات التي تقف خلف استهداف الحجاب بشكل منظّم".

وأعلنت الشرطة الإيرانية يوم السبت أنها ستبدأ تطبيق قانون صارم يخص غير المحجبات، وحذرت المخالفات من مغبة انتهاكه.

وقال قائد الشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، "بدءا من السبت القادم سنقوم وبشكل جاد بتحديد هوية كل من لا تلتزم بالحجاب في السيارات والطرق والأماكن العامة وذلك من خلال أجهزة حديثة ومتطورة.

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وأضاف "سنكتفي في المرة الأولى بتنبيههن وإذا تكرر الأمر سيتم إحالتهن للقضاء.

وصرح بأنه سيتم توجيه تنبيه لجميع المحال التجارية والشركات بخصوص التزام الموظفات بارتداء الحجاب، مشيرا إلى أنه سيتم في المرة الأولى إصدار تنبيه وإذا تكرر الأمر تم إغلاقها.

وأوضح قائد الشرطة أن نساء إيران عفيفات ويهتمن بصحة المجتمع، وأن مسألة الحجاب قضية اجتماعية، وكل التداعيات الاجتماعية تجد نوعا من الارتباط الصحي.

وبين أنه من مقومات صحة المجتمع الحفاظ على الحجاب وفق أحكام المجتمع الإسلامي.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية