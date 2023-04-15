إيران تعرب عن قلقها إزاء الاضطرابات في السودان وتدعو إلى ضبط النفس والحوار

أعربت إيران مساء اليوم السبت عن قلقها إزاء الاضطرابات الأخيرة في السودان، داعية الأطراف المتصارعة إلى ضبط النفس والحوار.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "نأمل أن يتحلى الأشقاء السودانيون في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك بضبط النفس والتمسك بالحوار، وأن يضعوا حدا للخلافات الداخلية ويتغلبوا على الوضع المقلق الحالي بالحوار والهدوء".

وأضاف كنعاني: "الخيار الوحيد لحل الأزمة القائمة هو الحوار السوداني- السوداني، والإجماع الداخلي على مبادرة وطنية".

وصباح اليوم السبت، اندلعت اشتباكات في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.

المصدر: RT + "فارس"