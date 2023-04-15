وكالة: إلغاء حظر سفر مواطني السعودية إلى إيران

أفادت وكالة "إسنا" بأنه تم الغاء حظر سفر مواطني السعودية الى إيران، بعد نحو أسبوعين من اتفاق البلدين على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما.

وأشارت وكالة "إسنا" الإيرانية إلى أن عودة مواطني السعودية الى إيران عقب حظر استمر 7 سنوات و مع إعادة فتح سفارات البلدين، صارت قطعيا.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس منظمة الخدمات السياحية في إيران عن قرار سعودي باستئناف الطيران المباشر بين البلدين و تسهيل الرحلات في مستقبل قريب.

وفي 10 مارس، أعلنت الرياض وطهران الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارتين والممثليات الدبلوماسية في غضون شهرين.

المصدر: "العالم"